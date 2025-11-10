Россиянам объяснили, чему посвятить молитву в день Параскевы Пятницы

В православной традиции у великомученицы Параскевы Пятницы просят о создании крепкой семьи, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, в этот день молитвы также должны быть посвящены мудрости и терпению.

Святая Параскева — это один из самых почитаемых на Руси образов, воплощение крепкой веры и истинно христианской стойкости. Приняв мученическую смерть за Христа в III веке, она стала для всех последующих поколений символом верности Господу даже до смерти. Само ее имя, означающее «Пятница», указывает на ее глубокую духовную связь со спасительными страстями Спасителя. К святой Параскеве традиционно обращаются как к покровительнице семейного очага. Она является скорой помощницей для всех, кто несет труды по воспитанию детей и созиданию крепкой семьи, — поделился Иванов.

Он отметил, что Святая Параскева является примером и небесной заступницей для тех, кто трудится и заботится о семье. По словам депутата, обращаясь к ней, люди просят не только о земных благах, но и о духовной стойкости. Иванов также добавил, что жизнь Святой Параскевы учит, что истинная красота и сила женщины заключаются в благочестии и верности Богу.

