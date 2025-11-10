Военэксперт объяснил, что ждет ВСУ без современных средств связи

Российские хакеры и подразделения радиоэлектронной борьбы могут оставить украинских военных без современных средств связи и фактически отбросить их на 100 лет назад, сказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, в таком случае ВСУ будут вынуждены перейти на полевые телефоны, которые до сих пор остаются востребованными.

У противника останется вариант электронной проводной связи — те самые полевые телефоны, которые известны еще с Первой мировой <…> Их запасы остались на Украине еще со времен Советского Союза, и они используются в наше время. Бойцы ВС РФ тоже таскают их с собой на случай мощной работы вражеской РЭБ, потому что она не может их заглушить, — пояснил Тимошенко.

Он отметил, что линии проводной связи можно рвать только физически — действиями диверсантов или артобстрелами, если известно, где они проложены.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный мессенджер ВСУ под названием Sonata. Украинские бойцы временно были лишены возможности докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.