Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:45

Военэксперт объяснил, что ждет ВСУ без современных средств связи

Полковник Тимошенко: ВСУ могут вернуться к использованию полевых телефонов

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Российские хакеры и подразделения радиоэлектронной борьбы могут оставить украинских военных без современных средств связи и фактически отбросить их на 100 лет назад, сказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, в таком случае ВСУ будут вынуждены перейти на полевые телефоны, которые до сих пор остаются востребованными.

У противника останется вариант электронной проводной связи — те самые полевые телефоны, которые известны еще с Первой мировой <…> Их запасы остались на Украине еще со времен Советского Союза, и они используются в наше время. Бойцы ВС РФ тоже таскают их с собой на случай мощной работы вражеской РЭБ, потому что она не может их заглушить, — пояснил Тимошенко.

Он отметил, что линии проводной связи можно рвать только физически — действиями диверсантов или артобстрелами, если известно, где они проложены.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный мессенджер ВСУ под названием Sonata. Украинские бойцы временно были лишены возможности докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

СВО
ВС РФ
наступление ВС РФ
связь
РЭБ
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.