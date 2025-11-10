Мужчина упал на рельсы станции метро «Озерки» в Петербурге и умер

Следственные органы Санкт-Петербурга начали проверку по факту гибели мужчины на станции метро «Озерки», сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Инцидент произошел утром 10 ноября, когда человек оказался на путях и получил смертельные травмы.

В связи с чрезвычайным происшествием было частично приостановлено движение на участке от «Парнаса» до «Озерков», а сами «Озерки» и «Проспект Просвещения» временно закрыли для входа пассажиров. На место оперативно прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Ранее женщина скончалась в результате падения на путь на станции «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге. Инцидент приостановил движение на красной линии между станциями «Площадь Ленина» и «Пушкинская», однако позже оно было восстановлено.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции арестовали молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку. Как проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, он забрался на вагон на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».