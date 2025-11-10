Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка

Житель Петербурга отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного щенка породы американская акита, сообщает «Петербург2» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. По договору продавец должна была передать привитого и здорового питомца.

Сообщается, что новоиспеченный хозяин решил проверить здоровье щенка в ветеринарной клинике — там выявили целый ряд заболеваний: врожденную патологию, рахит, анемию и дерматит. Также у собаки отсутствовал чип.

Петербуржец пытался мирно урегулировать конфликт и даже самостоятельно вернул щенка заводчице, однако деньги она так и не отдала. В суде женщина не смогла предоставить никаких доказательств здоровья щенка на момент продажи.

Ранее жительницу Ростова-на-Дону обязали выплатить штраф за публикацию фото чужого кота. Девушка выложила снимок родителей собственного кота, поделившись радостью, однако хозяйка породистого животного бурманской породы не оценила этот шаг.