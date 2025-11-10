Российского пенсионера насмерть забили на улице В Ростовской области 74-летнего мужчину до смерти забили палкой

В Ростовской области неизвестные напали на 74-летнего мужчину и жестоко избили его палкой. От полученных травм пенсионер скончался до приезда врачей, сообщает Telegram-канал DonDay.

Инцидент произошел 9 ноября на улице Школьной в городе Зверево. Очевидцы рассказали, что группа неизвестных напала на пожилого мужчину и избила его палкой, нанеся тяжелые травмы головы. По словам свидетелей, у пострадавшего была проломлена черепная кость. К моменту прибытия скорой помощи он уже не подавал признаков жизни.

Сын погибшего сообщил, что подозреваемый в нападении задержан сотрудниками полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

