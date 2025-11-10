Операторы связи будут исполнять одно новое поручение ФСБ «Ведомости»: операторы связи будут прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

Операторы связи будут обязаны прекращать оказание услуг по запросу ФСБ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект Минцифры России. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О связи».

Как сообщается, основанием для такого запроса со стороны ФСБ могут служить случаи, предусмотренные правовыми актами президента и правительства РФ. При этом операторы связи будут освобождены от ответственности за невыполнение условий договоров с абонентами.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, инициатива направлена на защиту граждан и государства от угроз безопасности. Проект уже получил одобрение МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзора. Крупнейшие российские операторы связи пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

Ранее правительством России были утверждены новые правила, регламентирующие централизованное управление сетью связи общего пользования. Роскомнадзор наделяется полномочиями по осуществлению тотального контроля за функционированием российского сегмента интернета. Основной задачей ведомства является оперативное реагирование на любые потенциальные угрозы стабильности, безопасности и целостности сети.