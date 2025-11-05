Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы

В 2026 году цены на телекоммуникационные тарифы могут вырасти из-за инфляции, заявил гендиректор аналитического агентства Константин Анкилов. В разговоре с Readovka.news эксперт подчеркнул, что среди возможных факторов роста цен также находятся стоимость логистики и поставка оборудования.

Он отметил, что это повлияет на домохозяйства — стоимость изменится примерно на 100 рублей. Как считает эксперт, цены на телекоммуникационные тарифы могут вырасти сильнее, чем в предыдущие два года.

Анкилов уточнил, что раньше стоимость тарифов снижалась в условиях сильной конкуренции между операторами. По его мнению, теперь инфляционное давление на компании стало сильнее.

Ранее депутат Роман Лябихов рассказал, что в следующем году ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти на 10%. По его словам, плата за ЖКУ вырастет на 9,9%. В 2027 году ожидается рост на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%.