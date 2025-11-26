Минцифры выступило с одной инициативой по системам связи

Минцифры России разработало проект создания государственной системы связи, следует из карточки инициативы на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство отмечает необходимость обеспечения устойчивого информационного взаимодействия между государственными структурами.

В документе подчеркивается, что текущие общественные отношения в сфере связи характеризуются отсутствием систем, гарантирующих стабильное взаимодействие органов власти и субъектов критической информационной инфраструктуры. Предлагаемая мера направлена на устранение данного пробела.

Ранее стало известно о начале рассылки операторами связи SMS-уведомлений россиянам с инструкцией по оперативному восстановлению мобильного интернета после зарубежных поездок. В тексте указана необходимость отключения Wi-Fi и перехода по персональной ссылке провайдера, при этом МТС, «МегаФон» и «Билайн» применяют различные методы проверки.

Кроме того, в Мурманской области были введены временные ограничения на работу мобильного интернета в связи с антитеррористическими учениями «Технология-2025». В рамках данных мероприятий происходит отработка механизмов снижения качества сотовой связи для предотвращения потенциальных террористических актов.