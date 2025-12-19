Новый год-2026
19 декабря 2025

Москвич скончался после массажа в виброкресле в торговом центре

Посетитель «Афимолла» умер в массажном кресле в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском ТЦ «Афимолл» умер мужчина, который сел в массажное виброкресло. Посетитель решил расслабить мышцы с помощью автономного устройства, которое начинает работать, как только пользователь оплачивает услугу, передает Telegram-канал «112».

Когда мужчине стало плохо, очевидцы вызвали медиков, однако врачи скорой не смогли помочь посетителю. Тело покойного возрастом примерно 40 лет увезли в морг, выясняются обстоятельства смерти, сказано в сообщении.

Ранее женщина споткнулась о робота-курьера в центре Москвы. Инцидент произошел на тротуаре на Старом Арбате. Пострадавшую доставили в травмпункт для осмотра. Очевидица происшествия прогуливалась по Старому Арбату и решила запечатлеть на камеру курсирующих там роботов. Однако в кадр попал несчастный случай — прямо на ее глазах женщина упала, споткнувшись об одно из устройств.

До этого в Екатеринбурге под окнами жилого дома было обнаружено тело женщины с повреждениями в области живота. Инцидент произошел на улице Академика Вонсовского. Местные жители, нашедшие пострадавшую, первоначально предположили, что женщину могли убить, а затем выбросить из окна.

