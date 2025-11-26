День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:11

Операторы рассказали, как восстановить интернет после поездки за границу

Операторы начали отправлять сообщения для возврата мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Операторы связи начали уведомлять россиян в СМС о порядке быстрого восстановления мобильного интернета после возвращения из-за границы, пишет РИА Новости. В сообщениях уточняется, что для доступа к Сети нужно отключить Wi-Fi и перейти по индивидуальной ссылке оператора. МТС, «МегаФон» и «Билайн» отправляют абонентам разные варианты проверки.

МТС предлагает пользователю собрать пазл с помощью бегунка, причем без прохождения теста ограничения снимутся только через 24 часа. «МегаФон» требует собрать пазл и ввести код из СМС. У «Билайна» достаточно обновить страницу на сайте оператора, однако перед этим советуют убедиться, что Wi-Fi выключен и сим-карта работает именно в сети «Билайна».

Все операторы отмечают, что мобильный интернет и СМС должны восстановиться в течение пяти минут после успешной верификации. Сообщение о снятии ограничений придет автоматически.

Ранее в Минцифры объяснили, что механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

Аналитик Денис Кусков между тем рассказал о массовых жалобах россиян на проблемы со связью после введения «периода охлаждения»: пользователи не могли авторизоваться из-за недоступных ссылок. Из-за нововведения некоторые оставались без связи, а кто-то сталкивался с двухчасовыми очередями в кол-центрах.

интернет
мобильные операторы
сообщения
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.