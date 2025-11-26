Операторы рассказали, как восстановить интернет после поездки за границу Операторы начали отправлять сообщения для возврата мобильного интернета

Операторы связи начали уведомлять россиян в СМС о порядке быстрого восстановления мобильного интернета после возвращения из-за границы, пишет РИА Новости. В сообщениях уточняется, что для доступа к Сети нужно отключить Wi-Fi и перейти по индивидуальной ссылке оператора. МТС, «МегаФон» и «Билайн» отправляют абонентам разные варианты проверки.

МТС предлагает пользователю собрать пазл с помощью бегунка, причем без прохождения теста ограничения снимутся только через 24 часа. «МегаФон» требует собрать пазл и ввести код из СМС. У «Билайна» достаточно обновить страницу на сайте оператора, однако перед этим советуют убедиться, что Wi-Fi выключен и сим-карта работает именно в сети «Билайна».

Все операторы отмечают, что мобильный интернет и СМС должны восстановиться в течение пяти минут после успешной верификации. Сообщение о снятии ограничений придет автоматически.

Ранее в Минцифры объяснили, что механизм «период охлаждения» нужен, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами. Сим-карты, въезжающие в Россию, будут временно блокировать, пока не подтвердят, что ими пользуются люди, а не дроны.

Аналитик Денис Кусков между тем рассказал о массовых жалобах россиян на проблемы со связью после введения «периода охлаждения»: пользователи не могли авторизоваться из-за недоступных ссылок. Из-за нововведения некоторые оставались без связи, а кто-то сталкивался с двухчасовыми очередями в кол-центрах.