26 ноября 2025 в 14:38

Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области

Работу мобильного интернета в Мурманской области ограничили из-за учений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Мурманской области временно ограничена работа мобильного интернета в рамках антитеррористических учений «Технология-2025», сообщил оперативный штаб региона. В ходе плановых мероприятий отрабатываются алгоритмы деградации сотовой связи для пресечения возможных террористических актов.

26 ноября оперативным штабом в Мурманской области проводится плановое антитеррористическое учение «Технология-2025» по пресечению условного «террористического акта» на одном из промышленных предприятий. <…> В рамках учения проводится отработка мероприятий по деградации сотовой связи, — говорится в сообщении.

Ранее, в пресс-службе министерства транспорта Бурятии сообщили о значительном расширении территории ограничения мобильного интернета в Улан-Удэ. По информации ведомства, теперь запрет распространяется на всю городскую критическую инфраструктуру, тогда как ранее он действовал только в районах Восточный и Аэропорт.

Кроме того, депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил об отсутствии планов по постоянному отключению мобильного интернета в большинстве субъектов РФ, включая столицу. Парламентарий также подчеркнул, что Москва имеет абсолютную защиту от вражеских беспилотников.

