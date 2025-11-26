В столице Бурятии заблокировали интернет над важными объектами Минтранс Бурятии сообщил о расширении блокировки мобильного интернета

В Улан-Удэ значительно расширена зона ограничения мобильного интернета, которая теперь распространяется на всю критическую инфраструктуру города, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии в комментарии РИА Новости. Там уточнили, что ранее блокировка действовала только в микрорайонах Восточный и Аэропорт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов высказал мнение, что в большинстве регионов России, включая Москву, не планируется постоянное отключение мобильного интернета. Парламентарий заявил, что столица страны обладает стопроцентной защитой от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в ГД был внесен законодательный проект, снимающий с операторов связи ответственность за отключение интернета или приостановку работы услуг по требованию правоохранительных структур. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон «О связи».