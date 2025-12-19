Новый год-2026
В Грузии отреагировали на слова Макрона цитатой из Ветхого Завета

Глава парламента Грузии ответил на слова Макрона о России цитатой из Библии

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который признал необходимость возобновить диалог с Россией, цитатой из книги Екклесиаста, входящей в состав Ветхого Завета. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что нет ничего нового под солнцем.

Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Нет ничего нового под солнцем. (Екклесиаст 1:9), — написал Папуашвили.

Макрон выступил с неожиданным заявлением после саммита Евросоюза в Брюсселе, отметив, что Европе пора возобновить диалог с Россией. Французский президент уверен, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным «снова станет полезным».

Ранее сообщалось, что соглашение в Брюсселе, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование замороженных российских активов. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.

