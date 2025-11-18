Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube Видеохостинг YouTube без перебоев работал у некоторых российских пользователей

Пользователи двух российских сотовых операторов заметили восстановление нормальной работы видеосервиса YouTube. Стабильное функционирование платформы отмечалось у абонентов МТС и «Билайн», указывают юзеры в своих социальных сетях.

Они протестировали работу сервиса на разных устройствах. В результате эксперимент показал устойчивые результаты. Мониторинг ситуации продолжается.

Появились предположения, что улучшение доступности YouTube может быть связано с последними событиями в США. Сообщается, что министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение киберкомандованию прекратить все активности против России. Однако официального подтверждения этой информации от американской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что YouTube начал поэтапно внедрять функцию автоматического дубляжа видео на русский язык с помощью искусственного интеллекта Gemini. Авторы могут теперь добавлять русскую озвучку к иностранным видео прямо через настройки. Для этого не нужно использовать сторонние сервисы.

До этого социальная сеть «ВКонтакте» внедрила механику «Тренды» в VK Клипах, чтобы помочь авторам расширять аудиторию. Теперь создатели контента и сообщества могут использовать специальные инструменты для поиска актуальных тем.