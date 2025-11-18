Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 02:42

Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube

Видеохостинг YouTube без перебоев работал у некоторых российских пользователей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пользователи двух российских сотовых операторов заметили восстановление нормальной работы видеосервиса YouTube. Стабильное функционирование платформы отмечалось у абонентов МТС и «Билайн», указывают юзеры в своих социальных сетях.

Они протестировали работу сервиса на разных устройствах. В результате эксперимент показал устойчивые результаты. Мониторинг ситуации продолжается.

Появились предположения, что улучшение доступности YouTube может быть связано с последними событиями в США. Сообщается, что министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение киберкомандованию прекратить все активности против России. Однако официального подтверждения этой информации от американской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что YouTube начал поэтапно внедрять функцию автоматического дубляжа видео на русский язык с помощью искусственного интеллекта Gemini. Авторы могут теперь добавлять русскую озвучку к иностранным видео прямо через настройки. Для этого не нужно использовать сторонние сервисы.

До этого социальная сеть «ВКонтакте» внедрила механику «Тренды» в VK Клипах, чтобы помочь авторам расширять аудиторию. Теперь создатели контента и сообщества могут использовать специальные инструменты для поиска актуальных тем.

YouTube
доступ
видео
операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения
Москвичам пообещали рекордно высокую температуру
Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету
Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы
СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США
Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР
Обаме светит тюрьма: за что его могут посадить, сдаст ли Мишель мужа
Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача
По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски
Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.