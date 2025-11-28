День матери
28 ноября 2025 в 22:34

Россия и Индия договорились о порядке отправки военных и техники

Правительство РФ внесло в Госдуму соглашение с Индией об отправке военных

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM
Правительство России направило на ратификацию в Госдуму соглашение с Индией о порядке размещения военных, кораблей и авиационной техники на территориях двух государств, соответствующий документ опубликован в электронной думской базе. Также предусмотрены пункты о проведении совместных учений, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индия о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индия и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индия на территорию РФ, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом с 4 по 5 декабря. Глава государства отправится в республику по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Кроме того, Минобороны Индии одобрило закупку у России крупной партии ракет для комплексов С-400. Также одобрен рассчитанный на год контракт с РФ по техническому обслуживанию ЗРК.

