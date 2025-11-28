День матери
28 ноября 2025 в 23:48

Заслуженный тренер России по теннису дал совет 18-летней Андреевой

Тренер Янчук посоветовал теннисистке Андреевой прибавить в скорости и атлетизме

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом» посоветовал 18-летней Мирре Андреевой прибавить в скорости и атлетизме. Он выразил надежду, что спортсменка из РФ еще прибавит в силу своего юного возраста.

Будем верить, что Мирра прибавит, потому что она еще молодая. Надо прибавлять в скорости и атлетизме, поскольку бьющие игроки на нее настраиваются активно. Тем не менее Андреева справляется и находится в десятке рейтинга, — заявил Янчук.

Спортсменка завершила сезон 2025 года на девятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева выиграла два турнира категории 1000 — в Дубае и американском Индиан-Уэллсе. По ходу сезона Мирра занимала пятое место.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с NEWS.ru заявил, что Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит. По его словам, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Тарпищев также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге WTA.

