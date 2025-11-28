Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве Песков: политический кризис на Украине спровоцирован коррупционным скандалом

Украина находится в глубочайшем политическом кризисе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, которую передает РИА Новости, ситуация спровоцирована коррупционным скандалом.

В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами, — сказано в заявлении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он также выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что обыски у главы президента Украины могут стать отправной точкой крупного разоблачения коррупции среди высших чиновников страны. По его мнению, возможно раскрытие данных и о самом Зеленском.

Кроме того, администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.