День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 23:31

Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве

Песков: политический кризис на Украине спровоцирован коррупционным скандалом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина находится в глубочайшем политическом кризисе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, которую передает РИА Новости, ситуация спровоцирована коррупционным скандалом.

В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами, — сказано в заявлении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины Владимира Зеленского станет концом монополии власти на украинской земле. Он также выразил уверенность, что Ермак не покинет территорию Украины.

До этого председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что обыски у главы президента Украины могут стать отправной точкой крупного разоблачения коррупции среди высших чиновников страны. По его мнению, возможно раскрытие данных и о самом Зеленском.

Кроме того, администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

Кремль
Украина
скандалы
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Росавиация перекрыла небо над одним регионом
Синнера захотели пригласить на турнир в Петербурге
SHOT сообщил о мощных взрывах и вспышках в небе над Казанью
Путин поинтересовался, будут ли россияне есть гигантских быков
Путин подписал закон о МРОТ
«Был очень рад»: Путин рассказал, как получал повышенную стипендию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года
Майора кибербезопасности ВСУ ликвидировали под Сумами
Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев
«Двойные стандарты»: Ozon считает инициативу об отмене скидок непродуманной
Киев потерял возможность спонсировать ВСУ
Заслуженный тренер России по теннису дал совет 18-летней Андреевой
Рудковская заявила, что Костылева бьет дочь
«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев прокомментировал отставку Ермака
Песков пролил свет на реальную политическую ситуацию в Киеве
В Татарстане начался пожар площадью пять тысяч квадратных метров
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год
Россия и Индия договорились о порядке отправки военных и техники
Экс-депутат Рады раскрыл последствия отставки Ермака для Украины
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.