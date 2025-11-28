Песков заявил о непрекращающейся работе в Кремле Песков заявил, что в Кремле ведется круглосуточная работа

Пресс-служба Кремля осуществляет круглосуточный мониторинг значимых заявлений, включая высказывания из Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. При этом он подчеркнул, что основной фокус внимания сохраняется на отечественной информационной повестке и работе по «московскому графику».

В целом все-таки мы предпочитаем работать по московскому графику. Он для нас главный — и единственный приоритетный, — сказал Песков.

Ранее он говорил, что Россия проводит переговоры по украинскому урегулированию исключительно с Соединенными Штатами. Песков подтвердил получение от американской стороны обновленных параметров мирного плана, которые станут предметом обсуждения на предстоящей встрече представителей двух стран в Москве.

Представитель Кремля также отметил, что российская сторона не намерена раскрывать все возможные детали параметров урегулирования. Так он ответил на вопрос о географических рамках заявления Владимира Путина о прекращении боевых действий после вывода ВСУ с занимаемых территорий.