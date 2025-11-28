В Кремле оценили миротворческую миссию Трампа

Миротворческая миссия главы США Дональда Трампа является главной в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала». По его словам, Москва готовится к этим контактам.

Для нас… все-таки главное — это миротворческая миссия Трампа и усилия его соратников, которые сейчас предпринимаются, и мы готовимся именно к этим контактам, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что США передали России основные параметры скорректированного плана по Украине. По его словам, этот документ обсудят представители РФ и Соединенных Штатов на встрече в Москве.

До этого американский лидер признался, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени. Трамп пояснил, что встреча станет возможной после согласования сделки по урегулированию конфликта или на финальной стадии ее обсуждения. Тогда он признал, что в предложенном Вашингтоном мирном плане есть несколько пунктов, с которыми стороны конфликта не согласны, признал президент США.