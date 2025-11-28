День матери
28 ноября 2025 в 18:40

Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей

Организатору рехабов для подростков в Подмосковье предъявили три обвинения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Организатору реабилитационных центров для подростков с зависимостями в Подмосковье Анне Хоботовой предъявили три обвинения, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону. Следствие просит арестовать основательницу рехабов. Во время допроса она не признала вину и не раскаялась.

Хоботовой вменяют жестокое обращение с подростками, незаконное удержание несовершеннолетних с применением опасного для жизни насилия, а также работу центра, не отвечающую базовым требованиям безопасности.

Обвинения также предъявили администратору центра и 18-летней девушке-постоялице, которая, по данным СК, участвовала в избиениях и издевательствах над подростками. Суд отправил обоих под меру пресечения. Суд ограничил их свободу на время следствия.

В СК реабилитационные центры были созданы ради заработка. В рехабе в Дедовске незаконно держали 24 подростков. Родители платили от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, и дети жили в этом месте по нескольку месяцев.

Согласно документам, родителям обещали работу психологов, но подростков били, пытали и оставляли без еды за проступки. Никаких лицензий на работу с детьми или оказание образовательных услуг у центра не было.

Дети из реабилитационного центра в Верхней Пышме между тем рассказали полиции, что их заставляли сотни раз переписывать один и тот же текст или делать до 500 приседаний за проступок. По словам подростков, условия проживания их не устраивали: иногда им самим приходилось готовить себе еду. Правоохранители также выяснили, что один из сотрудников центра оказался ранее судим за ограбление и наркоторговлю.

рехабы
реабилитационные центры
подростки
дети
наркотики
обвинения
аресты
Подмосковье
СИЗО
