28 ноября 2025 в 18:27

В Кремле оценили достоверность публикаций о плане США по Украине

Песков: публикации о плане США по Украине не соответствуют действительности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Публикации в СМИ о плане Соединенных Штатов по мирному урегулированию украинского конфликта в основном не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент наблюдается значительное количество материалов на эту тему.

Сейчас пишут очень много всего, в основном это не соответствует действительности, много пересудов, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

До этого пресс-секретарь президента России заявлял, что Кремль не будет раскрывать все детали возможных параметров урегулирования на Украине. Он также сослался на призыв главы государства Владимира Путина к дальнейшему обсуждению этих вопросов.

Россия
Дмитрий Песков
США
переговоры
Украина
