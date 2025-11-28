День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:43

«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу

Песков призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее на фоне угроз Запада

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нужно всегда ждать худшего, но надеяться на лучшее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Так он ответил на вопрос журналистов о том, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризации Запада и исходящих от него угроз.

Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что пресс-служба Кремля осуществляет круглосуточный мониторинг значимых заявлений, включая высказывания из США. При этом он отметил, что основной фокус внимания сохраняется на отечественной информационной повестке и работе по «московскому графику».

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф выразил мнение, что Евросоюз стремится расчленить Россию на маленькие государства, чтобы остановить собственный упадок. По его словам, разделение российской территории открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.

Дмитрий Песков
Россия
Запад
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.