«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу Песков призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее на фоне угроз Запада

Нужно всегда ждать худшего, но надеяться на лучшее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Так он ответил на вопрос журналистов о том, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризации Запада и исходящих от него угроз.

Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что пресс-служба Кремля осуществляет круглосуточный мониторинг значимых заявлений, включая высказывания из США. При этом он отметил, что основной фокус внимания сохраняется на отечественной информационной повестке и работе по «московскому графику».

До этого профессор Массачусетского университета Ричард Вольф выразил мнение, что Евросоюз стремится расчленить Россию на маленькие государства, чтобы остановить собственный упадок. По его словам, разделение российской территории открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.