Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море Средства ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Азовским морем

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 13 воздушных целей.

28 ноября в период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Курской, по одному — над Ростовской и Орловской областями. Кроме того, два дрона уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее украинские войска атаковали беспилотниками Сочи. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, с утра пятницы, 28 ноября, на территории города-курорта и «Сириуса» объявлена угроза воздушного удара. В настоящее время средства противовоздушной обороны отражают атаку.

До этого в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены жилой дом и автозаправочная станция. Как уточнил губернатор Александр Гусев, средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили два беспилотника.