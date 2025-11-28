Путин лично проводил Орбана из Кремля до автомобиля

Президент РФ Владимир Путин лично проводил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до автомобиля после переговоров в Кремле. Их встреча прошла в Сенатском дворце и длилась почти четыре часа. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с моментом прощания.

Путин и Орбан пожали руки на крыльце резиденции российского лидера, обменялись несколькими фразами. Только после этого венгерский премьер сел в подготовленный для него автомобиль Aurus.

Орбан во время переговоров с Путиным заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, приезд в Москву данный визит логически продолжает его недавнюю дипломатическую миссию в США, где ему удалось добиться для Венгрии исключения из американских санкций, касающихся российских энергоносителей.

Путин в свою очередь отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.