28 ноября 2025 в 17:54

Тульскому чиновнику запретили выходить из дома два месяца

В Туле суд отправил под домашний арест на два месяца главу КИЗО Слепцова

Пролетарский районный суд поместил под домашний арест главу комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова, заявили в пресс-службе судов и управления судебного департамента Тульской области. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки в размере 300 тыс. рублей.

В отношении С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 26.01.2026, — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина использовал свои служебные полномочия для получения незаконного вознаграждения. Будучи ответственным за организацию ревизионных проверок различных предприятий, он вступил в преступный сговор с руководством АО «Лотос».

Правоохранители установили, что 7 и 26 ноября Слепцов получил от заместителя гендиректора компании 300 тыс. рублей, а взамен гарантировал, что плановые проверки в «Лотосе» проводиться не будут. Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Ранее при получении взятки был задержан глава администрации Сакского района в Республике Крым Владислав Хаджиев. По словам главы региона Сергея Аксенова, чиновник собирался получить 2 млн рублей. Аксенов подчеркнул, что коррупционные действия представляют собой предательство по отношению к гражданам и государству.

