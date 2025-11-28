Генпрокуратура призвала запретить известную группу

Генпрокуратура просит признать Pussy Riot экстремистской организацией и запретить в России, сообщается на сайте Минюста РФ. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 15 декабря в Тверском суде Москвы.

Минюст России информирует, что административное дело № 02а-1401/2025 по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора Российской Федерации о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству, — говорится в сообщении.

Ранее участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о российской армии. Фигурантами уголовного дела выступали Мария Алехина, Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер.

До этого адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье без приведения деталей дела. Правозащитника подозревают в сборе средств для нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), включая деньги на покупку витаминов.