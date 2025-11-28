День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:49

Генпрокуратура призвала запретить известную группу

Минюст: генпрокуратура просит запретить в России Pussy Riot

Pussy Riot Pussy Riot Фото: Lorena /Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генпрокуратура просит признать Pussy Riot экстремистской организацией и запретить в России, сообщается на сайте Минюста РФ. Судебное разбирательство по этому вопросу назначено на 15 декабря в Тверском суде Москвы.

Минюст России информирует, что административное дело № 02а-1401/2025 по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора Российской Федерации о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству, — говорится в сообщении.

Ранее участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о российской армии. Фигурантами уголовного дела выступали Мария Алехина, Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер.

До этого адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье без приведения деталей дела. Правозащитника подозревают в сборе средств для нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), включая деньги на покупку витаминов.

Россия
Минюст РФ
генпрокуроры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.