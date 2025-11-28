День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:11

Организатор рехаба-пыточной в Подмосковье удивила следователей

ТАСС: организатор рехаба в Подмосковье Хоботова сама пришла на допрос

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организатор реабилитационного центра для подростков с зависимостями в Подмосковье Анна Хоботова сама явилась на допрос к следователям, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, после этого женщину задержали.

Организатор реабилитационного центра явилась к следователю сама. После допроса она была задержана, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Хоботова может встретить Новый год в СИЗО, поскольку следствие просит арестовать ее. Основательнице рехаба предъявили обвинение по трем статьям — жестокое обращение с подростками, незаконное удержание несовершеннолетних с применением опасного для жизни насилия, а также работа центра, не отвечающая базовым требованиям безопасности.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева выразила мнение, что в России следует создавать государственные реабилитационные центры для подростков, страдающих наркоманией. По ее мнению, острая нехватка бесплатных учреждений такого профиля вынуждает родителей обращаться в частные заведения, подобные тому, который находится в Дедовске.

Подмосковье
рехабы
задержания
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.