Организатор рехаба-пыточной в Подмосковье удивила следователей ТАСС: организатор рехаба в Подмосковье Хоботова сама пришла на допрос

Организатор реабилитационного центра для подростков с зависимостями в Подмосковье Анна Хоботова сама явилась на допрос к следователям, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, после этого женщину задержали.

Организатор реабилитационного центра явилась к следователю сама. После допроса она была задержана, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Хоботова может встретить Новый год в СИЗО, поскольку следствие просит арестовать ее. Основательнице рехаба предъявили обвинение по трем статьям — жестокое обращение с подростками, незаконное удержание несовершеннолетних с применением опасного для жизни насилия, а также работа центра, не отвечающая базовым требованиям безопасности.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева выразила мнение, что в России следует создавать государственные реабилитационные центры для подростков, страдающих наркоманией. По ее мнению, острая нехватка бесплатных учреждений такого профиля вынуждает родителей обращаться в частные заведения, подобные тому, который находится в Дедовске.