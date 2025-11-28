«VK Реклама» улучшила инструмент автогенерации изображений. Теперь пользователи могут создать фотореалистичные креативы для рекламных кампаний своего бизнеса. Инструментом может воспользоваться любой рекламодатель: система проста в использовании и предложит подсказки, с помощью которых удастся привлечь дополнительную целевую аудиторию.

Обновленный инструмент анализирует информацию о продукте и услугах, которые хочет продвинуть пользователь. Писать промт самостоятельно не придется: платформа предложит базовую форму, где можно указать пожелания по результату. Фотореалистичность призвана повысить визуальную привлекательность. В системе также можно найти специализированные шаблоны, разработанные под разные сферы.

В VK Рекламе уже доступны ИИ-инструменты для генерации текстов и видео, которые экономят ресурсы рекламодателей на подготовку креативов. Кроме того, можно воспользоваться ИИ-автоулучшением изображений.

