28 ноября 2025 в 18:21

«VK Реклама» улучшила инструмент автогенерации изображений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«VK Реклама» улучшила инструмент автогенерации изображений. Теперь пользователи могут создать фотореалистичные креативы для рекламных кампаний своего бизнеса. Инструментом может воспользоваться любой рекламодатель: система проста в использовании и предложит подсказки, с помощью которых удастся привлечь дополнительную целевую аудиторию.

Обновленный инструмент анализирует информацию о продукте и услугах, которые хочет продвинуть пользователь. Писать промт самостоятельно не придется: платформа предложит базовую форму, где можно указать пожелания по результату. Фотореалистичность призвана повысить визуальную привлекательность. В системе также можно найти специализированные шаблоны, разработанные под разные сферы.

В VK Рекламе уже доступны ИИ-инструменты для генерации текстов и видео, которые экономят ресурсы рекламодателей на подготовку креативов. Кроме того, можно воспользоваться ИИ-автоулучшением изображений.

Ранее сервис «VK Музыка» подвел итоги года и наградил артистов в 17 различных номинациях. Итоги сформированы на основе данных о прослушиваниях и действиях пользователей с 26 ноября 2024-го по 26 ноября 2025 года. В номинации «Солд-аут года» победил рэпер Баста, который дважды собрал стадион «Лужники».

