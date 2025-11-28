День матери
28 ноября 2025 в 17:57

Организатор рехабов для подростков может встретить Новый год в СИЗО

СК просит арестовать организатора рехабов для подростков в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следствие просит арестовать организатора реабилитационных центров для подростков с зависимостями в Подмосковье Анну Хоботову, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Основательнице рехабов также предъявили обвинение по трем статьям.

Хоботовой вменяют жестокое обращение с подростками, незаконное удержание несовершеннолетних с применением опасного для жизни насилия, а также работу центра, не отвечающую базовым требованиям безопасности.

Ранее в реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске прошли обыски. Следователи нашли признаки жестокого обращения с подростками, включая пытки, лишение еды и возможные сексуальные преступления. По предварительным данным, несколько воспитанниц могли забеременеть от сотрудников, изучаются случаи заражения ВИЧ.

Дети из реабилитационного центра в Верхней Пышме между тем рассказали полиции, что их заставляли сотни раз переписывать один и тот же текст или делать до 500 приседаний за проступок. По словам подростков, условия проживания их не устраивали: иногда им самим приходилось готовить себе еду. Правоохранители также выяснили, что один из сотрудников центра оказался ранее судим за ограбление и наркоторговлю.

