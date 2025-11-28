Груша и прошутто — сочетание, которое делает фуршет роскошным

Эти канапе — удачное сочетание сладости спелой груши, солоноватой нежности прошутто и насыщенного вкуса пармезана. Легкая, праздничная и очень эффектная закуска станет украшением любого фуршета. В основе — канапе с грушей, а усиление вкуса дают пармезан и прошутто, создавая идеальный баланс сладкого и соленого.

Для приготовления используют половину крупной сладкой груши, 40 г пармезана, 70 г прошутто и чайную ложку лимонного сока. Грушу нарезают тонкими ломтиками и слегка сбрызгивают лимонным соком, чтобы сохранить цвет. На небольшие багетные тосты или канапе-основу выкладывают по ломтику груши, сверху — стружку пармезана и маленький аккуратный кусочек прошутто. При желании добавляют каплю меда или листик тимьяна, чтобы подчеркнуть сладость фрукта.

Такие канапе с прошутто и грушей выглядят празднично, готовятся мгновенно и всегда производят впечатление.

