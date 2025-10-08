Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина! Нежный сливочно-чесночный аромат с нотками пармезана и свежей зеленью превращает простой гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая снаружи и тающая внутри, она идеально дополнит мясные блюда или станет самостоятельным угощением.

Ингредиенты

Картофель — 5 шт. (средние)

Масло сливочное — 100 г

Сыр пармезан — 5 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности и слегка остудите. Для чесночного масла смешайте размягченное сливочное масло с тертым пармезаном, сметаной, измельченным чесноком и мелко рубленной петрушкой, приправьте солью и перцем. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выложите на противень срезом вверх. Щедро намажьте картофельные половинки чесночным маслом и запекайте в разогретой до 250°C духовке 10-15 минут до аппетитной золотистой корочки. Подавайте блюдо сразу из духовки.

Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.