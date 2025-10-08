Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:30

Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина! Нежный сливочно-чесночный аромат с нотками пармезана и свежей зеленью превращает простой гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая снаружи и тающая внутри, она идеально дополнит мясные блюда или станет самостоятельным угощением.

Ингредиенты

  • Картофель — 5 шт. (средние)
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сыр пармезан — 5 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности и слегка остудите. Для чесночного масла смешайте размягченное сливочное масло с тертым пармезаном, сметаной, измельченным чесноком и мелко рубленной петрушкой, приправьте солью и перцем. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выложите на противень срезом вверх.
  2. Щедро намажьте картофельные половинки чесночным маслом и запекайте в разогретой до 250°C духовке 10-15 минут до аппетитной золотистой корочки. Подавайте блюдо сразу из духовки.

Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.

картошка
картофель
простой рецепт
пармезан
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.