Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина! Нежный сливочно-чесночный аромат с нотками пармезана и свежей зеленью превращает простой гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая снаружи и тающая внутри, она идеально дополнит мясные блюда или станет самостоятельным угощением.
Ингредиенты
- Картофель — 5 шт. (средние)
- Масло сливочное — 100 г
- Сыр пармезан — 5 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности и слегка остудите. Для чесночного масла смешайте размягченное сливочное масло с тертым пармезаном, сметаной, измельченным чесноком и мелко рубленной петрушкой, приправьте солью и перцем. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам и выложите на противень срезом вверх.
- Щедро намажьте картофельные половинки чесночным маслом и запекайте в разогретой до 250°C духовке 10-15 минут до аппетитной золотистой корочки. Подавайте блюдо сразу из духовки.
Ранее мы готовили картофельники с беконом. Обалденно вкусно, когда надоели мясные манты.