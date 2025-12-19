Новый год-2026
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Главное преимущество этого торта — его можно и нужно готовить заранее. За 6–8 часов в холодильнике коржи идеально пропитываются, вкусы соединяются, и блюдо достигает своей вкусовой гармонии.

1 крупное куриное филе отвариваю до готовности и нарезаю мелкими кубиками. 250 г шампиньонов и 1 луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. 3 отварных яйца и 100 г сыра натираю на средней терке.

Собираю торт: на блюдо выкладываю первый вафельный корж, смазываю майонезом или соусом. Распределяю слой курицы. Накрываю вторым коржом, смазываю и выкладываю грибную начинку. Третий корж покрываю смесью яиц и сыра. Чередую слои, пока не использованы все 5 коржей. Верхний корж обильно смазываю соусом и посыпаю оставшимся сыром. Убираю в холодильник минимум на 6–8 часов для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

