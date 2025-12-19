Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат

Добавление вареных яиц делает шубу особенно воздушной и мягкой, сглаживает соленость селедки и добавляет салату приятную насыщенность. Вкус становится более гармоничным и деликатным — именно то, что нужно для праздничного стола.

Отварите 2 средние свеклы, 2 картофелины и 2 моркови, остудите, избавьте от кожуры. Также сварите 4 яйца, очистите их и натрите на терке. 250 г филе сельди нарежьте мелко. Лук измельчите, слегка сбрызните уксусом — так вкус станет мягче.

Первым слоем кладите селедку, покройте ее луком и тонким слоем майонеза. Потом распределите тертый картофель. Следующий слой — яйца. Следом — морковь и свекла. Каждый слой не забывайте покрывать майонезом, но без излишков — блюдо должно оставаться легким. Верх украсьте свеклой, натертой на мелкой терке, — получится аккуратная гладкая поверхность. Охладите минимум 1 час, чтобы слои пропитались и стали единым, насыщенным вкусом.

Совет: чтобы салат держал форму, используйте разъемное кольцо — так слои будут ровными и плотными.

