Гипертоников предупредили об опасности одного продукта Технолог Сидорова рассказала об опасности плавленого сыра для гипертоников

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется отказаться от пармезана, чеддера и плавленого сыра, рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова. Гипертоникам, по ее словам, рекомендуют заменить сыры твердых сортов в своем рационе на мягкие, пишет «Газета.Ru»

Жирность мягких, молодых сортов обычно не превышает 10–20%, что делает их приемлемыми для людей, контролирующих уровень холестерина, — добавила эксперт.

Выдержанные твердые сыры, как правило, содержат много соли, а она обладает способностью задерживать воду в теле, увеличивая объем циркулирующей крови, пояснила Сидорова. Избыток соли в рационе, по ее словам, может навредить сосудам.

Также Сидорова призвала внимательнее относиться к плавленому сыру. В него часто добавляют фосфаты для улучшения текстуры, и в больших дозах они могут сместить баланс кальция и фосфора в организме.

Ранее диетолог Елена Хохлова предупредила любителей острой пищи об опасности перца чили и других пряностей. Их длительное употребление может привести к онкологическим заболеваниям. Согласно исследованиям, жители стран, где традиционная кухня содержит много перца, чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.