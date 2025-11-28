День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:08

Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки

Глава Сакского района Крыма был задержан при получении взятки 2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава администрации Сакского района в Республике Крым Владислав Хаджиев был задержан правоохранительными органами при получении взятки, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Чиновник собирался получить 2 млн рублей.

Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 млн рублей, — написал руководитель.

Глава региона подчеркнул, что коррупционные действия представляют собой предательство по отношению к гражданам и государству. По словам Аксенова, подобным поступкам не может быть оправдания, а лица, совершившие такие преступления, должны сесть в тюрьму.

Ранее бывший заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов получил 9,5 года строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Его задержание произошло еще летом 2024 года. Горлов в качестве оправдания заявлял о намерении направить часть полученных денежных средств на поддержку участников специальной военной операции.

Крым
чиновники
задержания
Сергей Аксенов
