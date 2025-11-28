День матери
Автоэксперт перечислил признаки скорой поломки коробки передач

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запах гари, задержки при переключении передач и посторонние звуки могут быть признаками скорой поломки автоматической коробки передач, рассказал Pravda.ru автомобильный эксперт Максим Ракитин. По его словам, внимания требуют любые нарушения в работе трансмиссии.

Если коробка пинается, передачи включаются с задержкой или слышен металлический звук — это тревожный сигнал. В исправной трансмиссии посторонних звуков быть не должно, — рассказал Ракитин.

Автоэксперт подчеркнул, что чаще всего причиной неисправностей могут стать редкое ТО или жесткие условия эксплуатации. Он посоветовал проявлять внимание к любым отклонениям в работе автомобиля.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, что длительный прогрев автомобиля зимой может привести к поломкам двигателя. По его словам, современные автомобили готовы к поездке уже через пару минут.

