Автоэксперт перечислил признаки скорой поломки коробки передач

Запах гари, задержки при переключении передач и посторонние звуки могут быть признаками скорой поломки автоматической коробки передач, рассказал Pravda.ru автомобильный эксперт Максим Ракитин. По его словам, внимания требуют любые нарушения в работе трансмиссии.

Если коробка пинается, передачи включаются с задержкой или слышен металлический звук — это тревожный сигнал. В исправной трансмиссии посторонних звуков быть не должно, — рассказал Ракитин.

Автоэксперт подчеркнул, что чаще всего причиной неисправностей могут стать редкое ТО или жесткие условия эксплуатации. Он посоветовал проявлять внимание к любым отклонениям в работе автомобиля.

