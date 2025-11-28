День матери
28 ноября 2025 в 18:10

Стоимость серебра обновила исторический максимум

Биржа Comex сообщила о росте цен на серебро до $55,45 за унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены на серебро достигли рекордного уровня на мировых торговых площадках, следует из данных на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Фьючерсы на драгоценный металл с поставкой в марте 2026 года впервые превысили отметку в $55 (4302,65 рубля) за тройскую унцию.

Согласно данным торговой площадки, максимальное значение котировок было зафиксировано в ходе вечерней сессии. К 17:01 мск стоимость серебра демонстрировала рост на 3,44% и достигла уровня в $55,45 (4337,85 рубля) за тройскую унцию.

Через пять минут темпы роста цен несколько замедлились, но сохранили положительную динамику. К 17:06 мск котировки стабилизировались на отметке $55 за унцию, что соответствовало увеличению на 2,6% по сравнению с предыдущими значениями.

Параллельно с серебром наблюдалась позитивная динамика и на рынке золота. Фьючерсные контракты на этот драгоценный металл с поставкой в феврале 2026 года также демонстрировали умеренный рост, достигнув уровня в $4220,6 (330 177,54 рубля) за унцию.

Ранее сообщалось, что МосБиржа обсуждает с участниками рынка увеличение продолжительности торгов в субботу и воскресенье. Также не исключается увеличение продолжительности вечерних часов. Сейчас сессии проходят с 09:50 до 18:59 по московскому времени.

