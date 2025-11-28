Рэпер-иноагент запретил флаг Украины на своем концерте На концерте Моргенштерна охранник забрал у зрителя флаг Украины

На концерте рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в испанском городе Аликанте у одного из зрителей забрали флаг Украины, пишет Telegram-канал SHOT. Это произошло после того, как молодой человек попытался поднять полотно.

Флаг забрал сотрудник службы безопасности. Через некоторое время он положил символику возле сцены.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предложил объявить рэпера персоной нон грата на территории Литвы. Градоначальник сослался на включение артиста украинским Министерством культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, по представлению СБУ. Бенкунскас обозначил позицию музыканта по крымскому вопросу в качестве основной причины своей инициативы.

До этого Моргенштерн сообщал о переносе выступлений в США из-за проблем с получением визы. Он опубликовал официальный документ консульства США с отказом, рекомендующим обращаться за разъяснениями в посольство в Варшаве.

Также поступила также информация о планируемом выступлении рэпера на дне рождения собаки с гонораром 13 млн рублей. СМИ писали, что после отмены масштабного азиатского концерта музыкант стал принимать разнообразные заказы, включая частные мероприятия.