«В связи с утратой доверия»: суд уволил худрука российского театра Худрука пермского театра Мильграма уволили по решению суда

Художественного руководителя Пермского академического Театра Бориса Мильграма уволили по решению суда. Как сообщила местная прокуратура, постановление принято «в связи с утратой доверия».

В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях руководителя театра при заключении 12 договоров на постановку спектаклей, — говорится в документе.

По информации местных СМИ, конфликт интересов возник при заключении театром контрактов на постановки спектаклей в 2022-2023 годах с режиссером Александром Пронькиным. Женой последнего является дочь художественного руководителя театра.

