28 ноября 2025 в 18:08

«В связи с утратой доверия»: суд уволил худрука российского театра

Худрука пермского театра Мильграма уволили по решению суда

Борис Мильграм Борис Мильграм Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press
Художественного руководителя Пермского академического Театра Бориса Мильграма уволили по решению суда. Как сообщила местная прокуратура, постановление принято «в связи с утратой доверия».

В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях руководителя театра при заключении 12 договоров на постановку спектаклей, — говорится в документе.

По информации местных СМИ, конфликт интересов возник при заключении театром контрактов на постановки спектаклей в 2022-2023 годах с режиссером Александром Пронькиным. Женой последнего является дочь художественного руководителя театра.

Ранее сообщалось, что новый художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков отправляет труппу на длительные гастроли. В мае 2026 года театр закроют на капитальный ремонт. Артисты утверждают, что Бояков убирает из репертуара все спектакли, которые были поставлены при Сергее Проханове.

Бывший руководитель театра Евгений Герасимов заявил, что передал Боякову театр с «хорошим приданым». По его словам, 500 млн рублей были забронированы департаментом на ремонт.

