28 ноября 2025 в 17:39

Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев

Новак: за 10 месяцев Россия поставила Венгрии 5,4 млрд кубометров газа

За 10 месяцев 2025 года Россия поставила Венгрии 5,4 млрд кубометров газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он назвал такое сотрудничество стабильным.

В прошлом году были крупные поставки 8,6 млрд куб. м газа. В этом году за 10 месяцев уже 5,4 млрд, то есть стабильные поставки, — сказал Новак.

Вице-премьер также сообщил о продолжении поставок нефти на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Он отметил, что для Венгрии ранее были предусмотрены исключения со стороны Европейского союза, что позволяет сохранять сотрудничество в этой сфере.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился почти на четверть из-за внешних ограничений. Он отметил, что с начала текущего года наблюдается небольшой рост торговли.

Путин также отметил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.

