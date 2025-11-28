Мерц обрушился на Орбана за путешествия без разрешения Евросоюза Мерц заявил, что Орбан поехал в Россию без согласования с ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата ЕС и без согласования с европейскими лидерами, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в этом нет ничего нового и его визиты в Россию уже не раз вызывали вопросы у партнеров, передает France 24.

Позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет. Это не первая его поездка в Москву. Но он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами, — отметил Мерц.

Канцлер напомнил, что Орбан уже ездил в Москву в 2024 году, однако, по его словам, та попытка не дала результата. Как отметил Мерц, в Берлине готовы выслушать любые более удачные идеи, но сомневаются, что нынешняя инициатива окажется успешнее предыдущей.

Орбан между тем заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, именно это станет темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в свою очередь отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.