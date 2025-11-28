День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:46

Мерц обрушился на Орбана за путешествия без разрешения Евросоюза

Мерц заявил, что Орбан поехал в Россию без согласования с ЕС

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата ЕС и без согласования с европейскими лидерами, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, в этом нет ничего нового и его визиты в Россию уже не раз вызывали вопросы у партнеров, передает France 24.

Позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет. Это не первая его поездка в Москву. Но он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами, — отметил Мерц.

Канцлер напомнил, что Орбан уже ездил в Москву в 2024 году, однако, по его словам, та попытка не дала результата. Как отметил Мерц, в Берлине готовы выслушать любые более удачные идеи, но сомневаются, что нынешняя инициатива окажется успешнее предыдущей.

Орбан между тем заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, именно это станет темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в свою очередь отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.

Виктор Орбан
Венгрия
Фридрих Мерц
Германия
визиты
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Мединский ответил, почему россияне интересуются историей
В России парковочные места дорожают быстрее жилья
В России захотели уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки
Элтон Джон раскрыл последствия перенесенной инфекции
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.