День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:53

В Госдуме высказались об идее ввести в оборот 10-тысячные купюры

Депутат Делягин: 10-тысячные купюры будут стимулировать рост теневого сектора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Введение в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей будет способствовать росту теневого сектора экономики и облегчит проведение незаконных операций, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, подобный шаг является движением в сторону, противоположную общемировой практике усиления фискального контроля.

В США в ходу есть только купюры не дороже $100 (около 7,8 тыс. рублей), а в Великобритании мы не сможем найти купюры больше 50 фунтов (около 5,1 тыс. рублей). Это естественное и понятное стремление государства — сокращать хождение наличности для усиления фискального контроля и повышения прозрачности экономики. Выпуск банкноты в 10 тыс. рублей — это шаг в противоположную сторону. Такая мера облегчит прежде всего проведение не совсем законных, а то и вовсе преступных операций, — пояснил Делягин.

Ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис заявили, что в России должна появиться новая купюра номиналом в 10 тыс. рублей. Свое обращение они направили к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. По их мнению, появление банкноты в стране объективно необходимо в современных условиях.

деньги
Россия
Госдума
рубли
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.