В Госдуме высказались об идее ввести в оборот 10-тысячные купюры

Введение в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей будет способствовать росту теневого сектора экономики и облегчит проведение незаконных операций, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, подобный шаг является движением в сторону, противоположную общемировой практике усиления фискального контроля.

В США в ходу есть только купюры не дороже $100 (около 7,8 тыс. рублей), а в Великобритании мы не сможем найти купюры больше 50 фунтов (около 5,1 тыс. рублей). Это естественное и понятное стремление государства — сокращать хождение наличности для усиления фискального контроля и повышения прозрачности экономики. Выпуск банкноты в 10 тыс. рублей — это шаг в противоположную сторону. Такая мера облегчит прежде всего проведение не совсем законных, а то и вовсе преступных операций, — пояснил Делягин.

Ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис заявили, что в России должна появиться новая купюра номиналом в 10 тыс. рублей. Свое обращение они направили к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. По их мнению, появление банкноты в стране объективно необходимо в современных условиях.