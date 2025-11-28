Завещал внучке или актерам? Что будет с театром-студией Шиловского

26 ноября на 88-м году умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Он был не только большим актером и режиссером, но и создал собственный театр-студию. Что будет с Московским театром-студией Шиловского, оставил ли он после себя преемника и что говорят актеры — в материале NEWS.ru.

Чем известен театр-студия Шиловского

Всеволод Шиловский создал свой собственный театр в 2017 году, в 2023-м он получил постоянную прописку — Петровка, 17. Театр располагается в помещении цокольного этажа жилого дома. Актриса Московского театра-студии Шиловского Виктория Пархоменко рассказала NEWS.ru, что в труппе всего около 25 человек, все они — воспитанники мэтра.

«В театре работают только его ученики, выпускники, он наш мастер. Когда Всеволод Николаевич открывал театр и просил одобрения у Собянина, он говорил, что хочет сохранить генофонд», — сказала Пархоменко.

По ее словам, актер Николай Денисов, которого Шиловский попросил заменить его в спектакле «Зойкина квартира», — единственное исключение. Артист согласился.

В театре шли спектакли как по классическим произведениям — «Зойкина квартира», «Игроки», «Дядя Ваня» и другие, — так и была представлена современная драматургия. Всеволод Шиловский как актер был задействован во многих постановках, он до последних дней выходил на сцену.

Актеры Камила Гафетдинова в роли Мымры и Глеб Гузей в роли Александра Тарасовича Аметистова. Премьера спектакля «Зойкина квартира» на открытии сезона Московского театра-студии Всеволода Шиловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кому принадлежит помещение, кому перешел театр Шиловского

После смерти Шиловского появились разговоры, что его родственникам может достаться помещение театра на Петровке, но это не так.

«Согласно документам, помещение театра находится на балансе департамента имущества г. Москвы. У АНО „Театр-студия Шиловского“ три учредителя: писатель Михаил Поляков, главный редактор газеты „Московский комсомолец“ Павел Гусев и сам Шиловский. Доля в некоммерческой организации не передается по наследству», — сказал инсайдер.

Пархоменко рассказала, что Шиловский относительно недавно ввел Гусева и Полякова в состав учредителей, это было его решение как раз с целью сохранения театра-студии, но лидера, своего преемника в творческом коллективе он не назначил.

«Театр не может существовать без художественного руководителя. Не было такого, чтобы Всеволод Николаевич готовил себе в кого-то в преемники, но он выбрал двух соучредителей, чтобы они сохранили спектакль и труппу. Сейчас все глобальные решения принимают эти два человека, но все это будет после церемонии прощания. Пока мы еще не осознали, что нашего мастера нет с нами», — сказала Пархоменко.

Актриса отметила, что сейчас театр работает в штатном режиме, сейчас труппа поехала на гастроли в Тамбов на фестиваль «Виват, Тамбов!» со спектаклями в постановке Всеволода Шиловского «Не покидайте меня» и «Папа в паутине». 1 декабря у актеров выступление в Мичуринске, 3 декабря — в Липецке. Но 30 ноября все вернутся в Москву на прощание со своим учителем.

Виктория Пархоменко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто будет руководить театром Шиловского

Театральный критик Марина Райкина в разговоре с NEWS.ru отметила, что театр-студия во многом держался на авторитете, имени и судьбе Всеволода Шиловского. По ее словам, это было гарантией качества, важно это не растерять.

Райкина добавила, что очень редко театральные лидеры оставляют после себя преемника, будущего художественного руководителя театра.

«На моей памяти только один человек, который думал о том, кто будет после него. Это художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Владимирович Бородин. Он давно уже назвал имя этого преемника. Остальные все, к сожалению, нет. Наверное, не потому, что они не хотели, а у них не получалось, они не видели такого человека. Я была свидетелем, как Галина Борисовна Волчек последние 10 лет и говорила о преемнике, и искала, и пробовала, ошибалась и разочаровывалась», — рассказала Райкина.

Критик добавила, что сейчас репертуар театра будет определяться учредителями, но остаются вопросы: кто будет заниматься экономической, хозяйственной деятельностью, возьмет ли себе мэрия Москвы этот частный небольшой театр.

«Я думаю, уже через год станет понятно, рассыплется этот театр или его удастся сохранить», — резюмировала критик.

Будет ли заниматься театром внучка Шиловского

Сын Шиловского Павел основал свою студию, которая занимается рекламой и кинопрокатом, у него есть опыт ведения бизнеса, но он живет в США с семьей.

Внучка Шиловского Аглая окончила факультет Театрального института имени Б. В. Щукина, снимается в кино, играет в театре. Дедушка не взял ее в свой театр, возможно, потому что не любил блат или потому что это не вписывалось в концепцию студии, где играют только его ученики.

Аглая Шиловская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Насколько я знаю, у Аглаи нет режиссерского образования. Да, она красивая и даже внедрена в шоу-бизнес. Но это разные вещи: быть певицей (Аглая Шиловская исполняет песни. — NEWS.ru) и быть руководителем. Я знаю певиц с прекрасными организаторскими, менеджерскими задатками, но их мало, единицы. Возможно, она из единиц, возможно, нет. Может быть, сейчас, когда случай представился, она проявит себя как лидер. Посмотрим», — сказала Райкина.

Читайте также:

Новогодняя сказка. Где, кроме Большого театра, смотреть «Щелкунчика», цены

Деньги или бесплатное лечение: почему Емельяненко попал в рехаб на телешоу

Команда маньяков с Хабенским и голый Кологривый: каким получился «Метод-3»