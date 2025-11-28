День матери
Власти подняли вопрос импорта лекарств в иностранных упаковках

Ввоз лекарств в иностранных упаковках в Россию могут продлить до 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении ввоза лекарств в иностранной упаковке, следует из данных в электронной базе нижней палаты парламента. Документом предлагается продлить действующий механизм до 31 декабря 2027 года для предотвращения дефицита важнейших медикаментов.

Инициатива разработана по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и направлена на обеспечение стабильности фармацевтического рынка. В пояснительной записке подчеркивается, что мера необходима для минимизации рисков дефицита лекарств в связи с санкциями.

Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 3.2 ст. 47 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Конкретно речь идет о замене даты «2025 год» на «2027 год» в соответствующем положении.

Важным условием остается наличие на потребительской упаковке самоклеящейся этикетки с информацией о препарате на русском языке. При этом ввозимые лекарства должны полностью соответствовать требованиям, установленным при их первоначальной регистрации. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. Он отметил, что уход таких препаратов не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

