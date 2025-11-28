Юрист раскрыл, что грозит за кражу еды коллег из холодильника Юрист Салкин: за кражу еды коллег из холодильника грозит ответственность

За кражу еды коллег из холодильника грозит административная ответственность, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что нарушителя могут привлечь к ответственности по ст. 7.27 КоАП России.

Если сэндвич стоил не более тысячи рублей, наказанием может стать штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы. Если стоимость похищенного составляет от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, штраф также может быть до пятикратной стоимости, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы, — уточнил юрист.

Салкин отметил, что для решения проблемы с пропадающей едой нужно обратиться к работодателю. Он посоветовал попросить установить камеры видеонаблюдения. При этом правозащитник призвал не проводить «экспериментов» с добавлением слабительного в еду. По его словам, такой способ найти виновного также может грозить ответственностью.

