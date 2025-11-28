День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:03

Юрист раскрыл, что грозит за кражу еды коллег из холодильника

Юрист Салкин: за кражу еды коллег из холодильника грозит ответственность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За кражу еды коллег из холодильника грозит административная ответственность, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что нарушителя могут привлечь к ответственности по ст. 7.27 КоАП России.

Если сэндвич стоил не более тысячи рублей, наказанием может стать штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы. Если стоимость похищенного составляет от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, штраф также может быть до пятикратной стоимости, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы, — уточнил юрист.

Салкин отметил, что для решения проблемы с пропадающей едой нужно обратиться к работодателю. Он посоветовал попросить установить камеры видеонаблюдения. При этом правозащитник призвал не проводить «экспериментов» с добавлением слабительного в еду. По его словам, такой способ найти виновного также может грозить ответственностью.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что неправильная утилизация мусора на дачном участке может привести к значительным штрафам. Он отметил, что правление садоводческого товарищества обязано обеспечить наличие специальной контейнерной площадки и организовать вывоз отходов через регионального оператора.

штрафы
работа
юристы
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жесткое испытание». Новый вирус опаснее COVID-19: пандемия уже на пороге?
Стало известно, кто будет отвечать за театр Шиловского после его смерти
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.