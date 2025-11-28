РЖД раскрыли, на сколько упала чистая прибыль в 2025 году

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль ОАО «РЖД», рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), продемонстрировала падение на 76%. Этот показатель составил 24,9 млрд рублей. Свежий финансовый отчет опубликован на официальном сайте компании.

Общие доходы РЖД за отчетный период выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,7 трлн рублей. Основную долю доходов, а именно 1,9 трлн рублей (с ростом на 8%), компания получила от грузовых перевозок и использования железнодорожной инфраструктуры. Доходы от пассажирских перевозок также показали положительную динамику, увеличившись на 13,3% и составив 374,8 млрд рублей. При этом операционные расходы компании возросли на 11%, достигнув 2,3 трлн рублей.

За отчетный период долгосрочные обязательства РЖД увеличились с 2,2 трлн до 2,6 трлн рублей. Одновременно краткосрочные обязательства снизились с 2,8 трлн до 2,65 трлн рублей. В результате, общий размер обязательств компании превысил 4,2 трлн рублей.

Ранее пользователи мобильного приложения и онлайн-сервисов РЖД пожаловались на сбои в работе. Масштабные технические неполадки произошли 26 ноября.