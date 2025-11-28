День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:56

РЖД раскрыли, на сколько упала чистая прибыль в 2025 году

Чистая прибыль РЖД за девять месяцев 2025 года упала на 76%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль ОАО «РЖД», рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), продемонстрировала падение на 76%. Этот показатель составил 24,9 млрд рублей. Свежий финансовый отчет опубликован на официальном сайте компании.

Общие доходы РЖД за отчетный период выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,7 трлн рублей. Основную долю доходов, а именно 1,9 трлн рублей (с ростом на 8%), компания получила от грузовых перевозок и использования железнодорожной инфраструктуры. Доходы от пассажирских перевозок также показали положительную динамику, увеличившись на 13,3% и составив 374,8 млрд рублей. При этом операционные расходы компании возросли на 11%, достигнув 2,3 трлн рублей.

За отчетный период долгосрочные обязательства РЖД увеличились с 2,2 трлн до 2,6 трлн рублей. Одновременно краткосрочные обязательства снизились с 2,8 трлн до 2,65 трлн рублей. В результате, общий размер обязательств компании превысил 4,2 трлн рублей.

Ранее пользователи мобильного приложения и онлайн-сервисов РЖД пожаловались на сбои в работе. Масштабные технические неполадки произошли 26 ноября.

РЖД
компании
прибыль
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Зеленский анонсировал важные переговоры с одной страной
Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.