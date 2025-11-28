День матери
ЕК получила письмо от Бельгии с критикой решения по активам России

Еврокомиссия получила письмо от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, содержащее критику плана по изъятию замороженных активов России, заявила на брифинге представитель ЕК Паула Пинью. В письме, в частности, выражается обеспокоенность тем, что подобные действия могут осложнить достижение мира на Украине.

Это действительно так, такое письмо премьера Бельгии Барта Де Вевера главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен было получено, — заявила Пинью.

При этом представитель Еврокомиссии отказалась комментировать конкретные положения и озабоченности, изложенные в документе, сославшись на правила неразглашения содержания внутренней переписки.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.

Между тем профессор Массачусетского университета Ричард Вольф считает, что Евросоюз стремится расчленить Россию, чтобы остановить собственный упадок. По его словам, это открыло бы европейцам возможность заполучить много нефти, газа и дешевой электроэнергии.

