28 ноября 2025 в 19:27

«Ощущение абсурда»: в Госдуме назвали безумие новым символом Франции

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Символом современной Пятой республики стало «французское безумие», заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал коррупционный скандал в центре которого оказалась первая леди Франции Брижит Макрон.

Если в былые времена символами Франции были высокая мода, парфюмерия и высокая кухня, то сегодня к этому ряду добавляется некое французское безумие. И если раньше президенты Франции были известны своей слабостью к «дамам сердца», то теперь эти «дамы сердца», как некоторые считают, перестали быть дамами. Это лишь усиливает ощущение абсурда, — заявил Милонов.

По мнению парламентария, сегодня во Франции установилась абсолютная деспотия с подачи четы Макронов.

В таких условиях уверенность в собственной неприкосновенности становится ключевой. Брижит Макрон убеждена, что ей все сойдет с рук, поскольку ее прикроет президент, — заключил депутат.

Ранее еженедельная газета Le Canard enchaîné сообщила, что Брижит Макрон переводила деньги из благотворительного фонда Pièces Jaunes на счета организации, которой управляет ее подруга. С 2022 по 2025 года она перечислила около €2 млн (181,6 млн рублей).

Параллельно в Пятой республике идет суд над 10 людьми, обвиняемыми в кибертравле первой леди Франции. Процесс касается многочисленных заявлений о поле и сексуальной ориентации Брижит Макрон, а также о разнице в возрасте между ней и французским лидером.

