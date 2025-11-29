Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев

В память об апостоле и евангелисте Левии Матфее 29 ноября в церквях проходят богослужения. В народе эту дату прозвали Матвеевым днем в честь святого и Ветродуем — из-за частых и сильных ветров, которые были нередкими 29 ноября.
Святой Матфей, будучи сборщиком податей — мытарем — до апостольства, считался покровителем всех людей, связанных с торговлей и деньгами. Этот день, несмотря на продолжающийся Рождественский пост, было принято проводить в гостях и за угощением, чтобы «не спугнуть удачу».
Погодные приметы в Ветродуй, 29 ноября
Если дул сильный ветер, это считалось верным знаком, что зима будет холодной, суровой и снежной. Ветреная погода могла продержаться до Николы Зимнего, 19 декабря.
Снег, выпавший 29 ноября, часто предвещал, что он пролежит до самой весны.
Если шел дождь, тогда зима ожидалась теплой и сырой, с частыми оттепелями.
Облака плыли низко по небу — к стуже и сильному похолоданию.
Яркие звезды на ночном небе предвещали морозную зиму.
Приметы о зверях и птицах 29 ноября
Если галки и вороны активно кружили в небе, это предвещало снегопад или метель.
Что можно делать 29 ноября
В этот день было принято ходить в гости: главным обычаем считалось открывать дом друзьям и соседям или самим навещать родных. На Руси говорили: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей». Гостеприимство воспринималось как способ привлечь добрую энергию и благополучие.
Несмотря на продолжающийся пост, устраивали щедрый, пусть и постный ужин. Стол накрывали так, чтобы никто из пришедших не ушел голодным — считалось, что щедрость хозяев возвращается к ним финансовым успехом.
Допускались и домашние занятия: шитье, вязание, небольшие хозяйственные дела. Рукоделие символизировало порядок в доме и внутреннюю собранность.
Интересный обычай: сегодня можно было успокоить сильный ветер! Нужно было просто бросить горсть крупы в его сторону, чтобы он стих.
Чего нельзя делать
Категорически нельзя оставаться в одиночестве или грустить. Считалось, что одиночество в этот день сулит несчастье и проблемы со здоровьем.
Нельзя делать тяжелую работу и лениться. День нужно было провести в отдыхе, гостях и веселье, чтобы не спугнуть удачу.
Нельзя ссориться, ругаться и злословить. Конфликт в этот день мог испортить отношения надолго.
Нельзя разговаривать с человеком через порог — это грозило ссорой.
Запрещалось надевать одежду наизнанку или ходить в одном носке — это могло привлечь неудачу или даже смерть родственника.
