29 ноября 2025 в 00:05

Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев

Приметы 29 ноября Приметы 29 ноября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В память об апостоле и евангелисте Левии Матфее 29 ноября в церквях проходят богослужения. В народе эту дату прозвали Матвеевым днем в честь святого и Ветродуем — из-за частых и сильных ветров, которые были нередкими 29 ноября.

Святой Матфей, будучи сборщиком податей — мытарем — до апостольства, считался покровителем всех людей, связанных с торговлей и деньгами. Этот день, несмотря на продолжающийся Рождественский пост, было принято проводить в гостях и за угощением, чтобы «не спугнуть удачу».

Погодные приметы в Ветродуй, 29 ноября

  • Если дул сильный ветер, это считалось верным знаком, что зима будет холодной, суровой и снежной. Ветреная погода могла продержаться до Николы Зимнего, 19 декабря.

  • Снег, выпавший 29 ноября, часто предвещал, что он пролежит до самой весны.

  • Если шел дождь, тогда зима ожидалась теплой и сырой, с частыми оттепелями.

  • Облака плыли низко по небу — к стуже и сильному похолоданию.

  • Яркие звезды на ночном небе предвещали морозную зиму.

Погодные приметы на 29 ноября Погодные приметы на 29 ноября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 29 ноября

Если галки и вороны активно кружили в небе, это предвещало снегопад или метель.

Что можно делать 29 ноября

В этот день было принято ходить в гости: главным обычаем считалось открывать дом друзьям и соседям или самим навещать родных. На Руси говорили: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей». Гостеприимство воспринималось как способ привлечь добрую энергию и благополучие.

Несмотря на продолжающийся пост, устраивали щедрый, пусть и постный ужин. Стол накрывали так, чтобы никто из пришедших не ушел голодным — считалось, что щедрость хозяев возвращается к ним финансовым успехом.

Допускались и домашние занятия: шитье, вязание, небольшие хозяйственные дела. Рукоделие символизировало порядок в доме и внутреннюю собранность.

  • Интересный обычай: сегодня можно было успокоить сильный ветер! Нужно было просто бросить горсть крупы в его сторону, чтобы он стих.

Что можно делать 29 ноября Что можно делать 29 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать

  • Категорически нельзя оставаться в одиночестве или грустить. Считалось, что одиночество в этот день сулит несчастье и проблемы со здоровьем.

  • Нельзя делать тяжелую работу и лениться. День нужно было провести в отдыхе, гостях и веселье, чтобы не спугнуть удачу.

  • Нельзя ссориться, ругаться и злословить. Конфликт в этот день мог испортить отношения надолго.

  • Нельзя разговаривать с человеком через порог — это грозило ссорой.

  • Запрещалось надевать одежду наизнанку или ходить в одном носке — это могло привлечь неудачу или даже смерть родственника.

Посмотрите, как быстро приготовить простое французское суфле «Облачко» за 15 минут.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
