Приметы 29 ноября: Матвеев день — Ветродуй и покровитель торговцев

В память об апостоле и евангелисте Левии Матфее 29 ноября в церквях проходят богослужения. В народе эту дату прозвали Матвеевым днем в честь святого и Ветродуем — из-за частых и сильных ветров, которые были нередкими 29 ноября.

Святой Матфей, будучи сборщиком податей — мытарем — до апостольства, считался покровителем всех людей, связанных с торговлей и деньгами. Этот день, несмотря на продолжающийся Рождественский пост, было принято проводить в гостях и за угощением, чтобы «не спугнуть удачу».

Погодные приметы в Ветродуй, 29 ноября

Если дул сильный ветер, это считалось верным знаком, что зима будет холодной, суровой и снежной. Ветреная погода могла продержаться до Николы Зимнего, 19 декабря.

Снег, выпавший 29 ноября, часто предвещал, что он пролежит до самой весны.

Если шел дождь, тогда зима ожидалась теплой и сырой, с частыми оттепелями.

Облака плыли низко по небу — к стуже и сильному похолоданию.

Яркие звезды на ночном небе предвещали морозную зиму.

Погодные приметы на 29 ноября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 29 ноября

Если галки и вороны активно кружили в небе, это предвещало снегопад или метель.

Что можно делать 29 ноября

В этот день было принято ходить в гости: главным обычаем считалось открывать дом друзьям и соседям или самим навещать родных. На Руси говорили: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей». Гостеприимство воспринималось как способ привлечь добрую энергию и благополучие.

Несмотря на продолжающийся пост, устраивали щедрый, пусть и постный ужин. Стол накрывали так, чтобы никто из пришедших не ушел голодным — считалось, что щедрость хозяев возвращается к ним финансовым успехом.

Допускались и домашние занятия: шитье, вязание, небольшие хозяйственные дела. Рукоделие символизировало порядок в доме и внутреннюю собранность.

Интересный обычай: сегодня можно было успокоить сильный ветер! Нужно было просто бросить горсть крупы в его сторону, чтобы он стих.

Что можно делать 29 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать

Категорически нельзя оставаться в одиночестве или грустить. Считалось, что одиночество в этот день сулит несчастье и проблемы со здоровьем.

Нельзя делать тяжелую работу и лениться. День нужно было провести в отдыхе, гостях и веселье, чтобы не спугнуть удачу.

Нельзя ссориться, ругаться и злословить. Конфликт в этот день мог испортить отношения надолго.

Нельзя разговаривать с человеком через порог — это грозило ссорой.

Запрещалось надевать одежду наизнанку или ходить в одном носке — это могло привлечь неудачу или даже смерть родственника.

