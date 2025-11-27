Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут

Многие думают, что суфле — это вершина кулинарного мастерства и что оно обязательно опадает, стоит только открыть духовку. Спешим вас успокоить: при правильном подходе этот десерт не так уж и капризен!

Для приготовления потребуется всего 1 яйцо, немного сахара, молока и сливочного масла — удивительно просто даже для новичков.

Для начала возьмите две небольшие формочки для суфле, щедро смажьте их

Разделите 1 крупное яйцо на белок и желток. Взбейте белок с 3 чайными ложками сахара до пышной плотной пены. В отдельной миске взбейте желток с 2 чайными ложками сахара, вмешайте 40 мл теплого молока и добавьте чайную ложку растопленного сливочного масла. Введите в смесь 1 столовую ложку муки без горки и аккуратно соедините ее с белковой пеной, стараясь сохранить объем.

Переложите массу в небольшую форму объемом около 250 мл. Смажьте края формы тонким слоем масла, чтобы суфле поднималось ровно. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 12 минут — верх покроется тонкой золотистой пленкой, а середина слегка поднимется. Готовое суфле подайте сразу: через несколько минут оно естественным образом осядет, но вкус останется таким же нежным.

Совет: если хотите сделать десерт праздничным, добавьте в тесто щепотку ванилина или каплю ликера — аромат станет глубже и богаче.

